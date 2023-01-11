بتهمة التجسس.. إيران تحكم بإعدام نائب وزير الدفاع السابق

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن إيران حكمت بالإعدام على مسؤول سابق في وزارة الدفاع، يدعى علي رضا أكبري، ويحمل جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وفي بيان نشرته وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وُصف علي رضا أكبري بأنه "أحد أهم المخترقين للمراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد".