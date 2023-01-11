بتهمة التجسس.. إيران تحكم بإعدام نائب وزير الدفاع السابق
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن إيران حكمت بالإعدام على مسؤول سابق في وزارة الدفاع، يدعى علي رضا أكبري، ويحمل جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وفي بيان نشرته وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وُصف علي رضا أكبري بأنه "أحد أهم المخترقين للمراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد".
واعتُقل أكبري في عام 2019.
وأفادت وكالة نور نيوز الإخبارية، وهي وكالة إخبارية إيرانية تابعة لأبرز وكالة أمنية في البلاد، بأن الحكم بإعدام أكبري أكدته المحكمة العليا في إيران.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن الحكم بإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري "له دوافع سياسية"، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.
وكتب كليفرلي على تويتر: "يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور".
وأضاف: "هذا قرار له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقا بحياة البشر".