هل تنجح أمريكا بطمأنة شركات الشحن في البحر الأحمر؟

تدعو الولايات المتحدة شركات الشحن إلى الإبحار في البحر الأحمر، ولا سيما أن جيشها يتعاون بنشاط مع هذه الشركات لضمان سلامة الملاحة وسط الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثيين المتمركزين في اليمن.

وأوضح موقع "بلومبيرغ" الأمريكي أنه على الرغم من الجهود المبذولة للطمأنة، فإن العديد من خطوط الشحن لا تزال مترددة وقلقة بشأن المخاطر الأمنية المحتملة، لافتًا إلى تأكيد البنتاغون من خلال المقدم في القوات الجوية بريون ماكغاري، على التفاعل اليومي مع الصناعة لتلبية الاحتياجات، وتوفير الثقة في الدعم الدولي للممر الآمن.

من جانبه، يشير مارك كانسيان، ضابط مشاة البحرية المتقاعد وكبير المستشارين، إلى أن شركات الشحن حذرة، في انتظار تأكيد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يمكنه الحفاظ على طرق آمنة.

وتستهدف ميليشيات الحوثيين، بدعم من إيران، السفن المرتبطة بإسرائيل، ما يؤثر على السفن حتى دون علاقات مباشرة، حيث تسلط الحوادث الأخيرة، مثل اعتراض السفينة "يو أس أس ماسون" لصاروخ وطائرة دون طيار، الضوء على الرد العسكري، لكن الشكوك لا تزال قائمة.