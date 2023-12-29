هل تنجح أمريكا بطمأنة شركات الشحن في البحر الأحمر؟
تدعو الولايات المتحدة شركات الشحن إلى الإبحار في البحر الأحمر، ولا سيما أن جيشها يتعاون بنشاط مع هذه الشركات لضمان سلامة الملاحة وسط الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثيين المتمركزين في اليمن.
وأوضح موقع "بلومبيرغ" الأمريكي أنه على الرغم من الجهود المبذولة للطمأنة، فإن العديد من خطوط الشحن لا تزال مترددة وقلقة بشأن المخاطر الأمنية المحتملة، لافتًا إلى تأكيد البنتاغون من خلال المقدم في القوات الجوية بريون ماكغاري، على التفاعل اليومي مع الصناعة لتلبية الاحتياجات، وتوفير الثقة في الدعم الدولي للممر الآمن.
من جانبه، يشير مارك كانسيان، ضابط مشاة البحرية المتقاعد وكبير المستشارين، إلى أن شركات الشحن حذرة، في انتظار تأكيد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يمكنه الحفاظ على طرق آمنة.
وتستهدف ميليشيات الحوثيين، بدعم من إيران، السفن المرتبطة بإسرائيل، ما يؤثر على السفن حتى دون علاقات مباشرة، حيث تسلط الحوادث الأخيرة، مثل اعتراض السفينة "يو أس أس ماسون" لصاروخ وطائرة دون طيار، الضوء على الرد العسكري، لكن الشكوك لا تزال قائمة.
وأوضح الموقع أن بيانات الصناعة تكشف أن نصف أسطول سفن الحاويات الذي يتجنب البحر الأحمر وقناة السويس يختار طريقًا أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط والسلع الاستهلاكية.
بدورها، تعرب شركة "إيه بي مولر-ميرسك إيه/إس"، ثاني أكبر خط حاويات في العالم، عن عزمها استئناف ممرات البحر الأحمر بحذر، معترفة بالمخاطر المستمرة.
ويشير المحلل الدفاعي جين موران، إلى أن شركات الشحن تسعى إلى الحصول على رد أقوى من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تهديدات ميليشيات الحوثيين. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تصاعد الصراعات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي مع حركة حماس، يسهم في النهج الحذر الذي تتبعه إدارة بايدن.
وتتضمن عملية "حارس الازدهار"، التي يقودها البنتاغون، تحالفًا متعدد الجنسيات، بما في ذلك قوات من: المملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندان والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا، وأستراليا، واليونان. ورغم أن تفاصيل العملية لم يتم الكشف عنها بعد، فإنها تهدف إلى العمل بمثابة "دورية على الطرق السريعة" في البحر الأحمر.
وختم الموقع بالقول، إن مشهد التهديد المعقد، الذي يشمل الطائرات دون طيار والصواريخ والقوارب الصغيرة، يشكل تحديات أمام الرد الموحد؛ نظرًا لاختلاف القدرات بين سفن التحالف، مبينًا أنه على الرغم من الشكوك، فإنه من المقرر أن تستمر عملية "حارس الازدهار" إلى أجل غير مسمّى، مع التزام البنتاغون بالوقوف بحزم مع الشركاء الإقليميين حتى يتضاءل التهديد الذي يواجه الشحن الدولي.
المصدر: موقع "بلومبيرغ" الأمريكي