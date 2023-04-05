أوكرانيا تكشف عن استراتيجيتها لو حوصرت في باخموت

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا للغاية في مدينة باخموت التي تقع في الشرق، لكن كييف ستتخذ قرارات "متناسبة" لحمايتها إذا خاطرت بالتعرض للتطويق بالكامل من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في بولندا، إن القوات الأوكرانية تتقدم قليلا في بعض الأحيان في باخموت لكن سرعان ما تجبرها القوات الروسية على التقهقر لكنها ما زالت داخل المدينة.

وتابع قائلا: "نحن في باخموت والعدو لا يسيطر عليها".

وتشهد باخموت، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، أحد أطول معارك الحرب وأكثرها دموية منذ غزو روسيا للبلاد الذي دخل عامه الثاني. وصمدت القوات الأوكرانية أمام هجوم روسي هناك لكن الجانبين تكبدا خسائر فادحة.

وقال زيلينسكي: "بالنسبة لي الأمر الأكثر أهمية هو عدم خسارة جنودنا وبالطبع إذا اشتعلت الأحداث أكثر من ذلك في وقت من الأوقات وهناك خطر بأننا سنخسر جنودنا بسبب الحصار بالطبع سيقوم القادة العسكريون هناك باتخاذ القرارات المتناسبة الصائبة".

وبدا أن هذا التصريح يتضمن إشارة لفكرة الانسحاب.