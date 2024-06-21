"موسكو ما زالت هنا".. رسالة بوتين من جولته بكوريا الشمالية وفيتنام

انتهت جولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآسيوية التي قادته إلى كوريا الشمالية وفيتنام، وفي حين أثارت الأولى كثيرًا من الجدل، اتسمت الثانية بتأكيد المواقف، ليرسل من خلالهما رسالة مفادها أن "موسكو ما زالت هنا".

فبعد أن انتهت زيارته إلى كوريا الشمالية والخروج باتفاقية تعاون دفاعي أطلق عليها البعض "معاهدة دفاع مشترك"، حط بوتين في فيتنام التي وقّع خلالها عددا من اتفاقيات التعاون بين موسكو وهانوي، أبرزها التعاون في الملف النووي، لتدخل زيارته إلى فيتنام ضمن سياق إرسال الرسائل إلى الغرب كما جرى في كوريا الشمالية.

ويقول خبراء حاورتهم "إرم نيوز" إن زيارة بوتين إلى فيتنام لا تقل أهمية عن كوريا الشمالية، بل قد تكون أهميتها أبرز على صعيد تمتين العلاقة مع حليف يحاول الغرب منذ أشهر تغيير معالم الروابط التي تجمع هانوي بموسكو تاريخيا".

ويرى آخرون أن" الحديث من هانوي عن تزويد كوريا الشمالية بالصواريخ الروسية له دلالة على أن المنبر الذي يتحدث منه بوتين منبر صديق وحليف استراتيجي".