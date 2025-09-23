إيران تدعو أوروبا لخطوات "مسؤولة" بعد تفاهمها مع الوكالة الذرية

التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بحضور كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبحث التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

ودعا عراقجي إلى اتخاذ خطوات "مسؤولة" بعد تفاهم طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الأسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع، استعرض عراقجي، بحسب بيان للخارجية الإيرانية، الخطوات العملية التي اتخذتها طهران في الأشهر الماضية لرفع أي شبهة أو ذريعة بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الهجمات "غير القانونية والجنائية" ضد المنشآت النووية الإيرانية تمثل نقطة مظلمة وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي.

وأوضح عراقجي أن إيران أظهرت مسؤولية عالية من خلال إبرام تفاهم جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة تنفيذ التزاماتها في الظروف المستجدة، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مقابلة ومسؤولة تثبت جديتها في الحفاظ على مسار الحلول الدبلوماسية.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان تداعيات بدء إجراءات إعادة فرض العقوبات الأممية الملغاة، والتي وصفتها طهران بأنها إجراء غير قانوني وغير مبرر، فقد جرى طرح مجموعة من الأفكار لمواصلة المسار الدبلوماسي ومنع تصاعد التوتر.

واتفق المجتمعون على مواصلة المشاورات مع جميع الأطراف المعنية، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تضمن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والالتزام بالاتفاقيات الدولية.