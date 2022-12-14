وسط تصاعد تهديدات الشمال.. أمريكا تدشن وحدة قوات فضائية بكوريا الجنوبية

والقوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية، هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية، وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ، إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.

واستضاف الجنرال بول لاكاميرا، قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، مراسم في قاعدة "أوسان" الجوية في مدينة بيونجتايك بكوريا الجنوبية، لتدشين الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون.