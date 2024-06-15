مقتل ‭6‬ أشخاص في هجمات أوكرانية على بيلغورود الروسية

أعلنت روسيا أن كييف شنت هجمات على منطقة بيلغورود في جنوب البلاد أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان نقلته "رويترز"، إنه تم انتشال أربع جثث من تحت أنقاض مبنى سكني متعدد الطوابق تعرض لقصف أوكراني في بلدة شيبيكينو الحدودية في بيلجورود.

وجاء في بيان للوزارة نُشر بعد منتصف الليل أنه تم إزالة 50% من الأنقاض من الموقع. وأظهرت صور على قناة الوزارة على موقع "تيليجرام" للتراسل رافعة تزيل الحطام وواجهة المبنى مدمرة مع انهيار بيت الدرج (السُلّم).