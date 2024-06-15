مقتل 6 أشخاص في هجمات أوكرانية على بيلغورود الروسية
أعلنت روسيا أن كييف شنت هجمات على منطقة بيلغورود في جنوب البلاد أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان نقلته "رويترز"، إنه تم انتشال أربع جثث من تحت أنقاض مبنى سكني متعدد الطوابق تعرض لقصف أوكراني في بلدة شيبيكينو الحدودية في بيلجورود.
وجاء في بيان للوزارة نُشر بعد منتصف الليل أنه تم إزالة 50% من الأنقاض من الموقع. وأظهرت صور على قناة الوزارة على موقع "تيليجرام" للتراسل رافعة تزيل الحطام وواجهة المبنى مدمرة مع انهيار بيت الدرج (السُلّم).
وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إلى أن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت سيارة في قرية بالقرب من شيبيكينو مما أدى إلى مقتل السائق، وأضاف أن امرأة لقيت حتفها في منزلها عندما أصابته نيران صواريخ في قرية أوكتيابرسكي الواقعة إلى الغرب.
ودأبت أوكرانيا على شن هجمات على بيلغورود وغيرها من المناطق الحدودية الروسية في الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الجانب الأوكراني من الحدود، قال مسؤولون عسكريون في منطقة سومي إن غارة جوية روسية قتلت شخصا في بلدة شوستكا على بعد حوالي 45 كيلومترا داخل الأراضي الأوكرانية.