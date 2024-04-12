في مفارقة لافتة.. أوكرانيا تستخدم "مُسيّرات الصين" في حربها مع حليفة بكين

تحاول أوكرانيا التي تخوض حربها مع روسيا للعام الثالث على التوالي، التغلب على العقبات التي تحول دون صمود جبهتها.

وتتعرض البلاد لهجوم روسي واسع النطاق، اشتدت حدته في الآونة الأخيرة؛ إذ تمكنت القوات الروسية من انتزاع عدة مدن على طول خط الجبهة من نظيرتها الأوكرانية.

ومع نقص الذخيرة وتعثر التمويل وقلة العدد والعتاد الذي يعاني منه الجيش الأوكراني، كان لا بد من البحث عن البدائل، وفعليا، مع مطلع العام الجاري، ازداد اعتماد كييف على الطائرات المسيرة في محاولة لتعويض نقص الذخيرة، بحسب مراقبين.

بيد أن الاعتماد على المسيرات وامتلاك أساطيل منها ليس أمرا هينا، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.