الرئيسان الأمريكي والصيني في لقاء أرشيفي
الرئيسان الأمريكي والصيني في لقاء أرشيفي

الصين تعبّر عن "معارضتها التامة واستيائها" من قانون الدفاع الأمريكي

رويترز
رويترز

عبَّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن "استيائها القوي ومعارضتها التامة" لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن أمس.

ويجيز القانون إنفاقًا عسكريًا قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان.

وقالت الصين إنه يشمل بنودًا "تحدث ضررًا خطيرًا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

أمريكا تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين، وتتدخل بشكل تعسفي في شؤوننا الداخلية، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي
وزارة الخارجية الصينية
الرئيسان الأمريكي والصيني في لقاء أرشيفي
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وتعد الصين تايوان جزءًا من أراضيها، ولم تستبعد أبدًا اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

 كما شمل القانون أيضًا تعديلًا يقيد مشتريات الحكومات الأمريكية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.

الرئيسان الأمريكي والصيني في لقاء أرشيفي
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وورد في بيان الوزارة "القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين، وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين".

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