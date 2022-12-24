الصين تعبّر عن "معارضتها التامة واستيائها" من قانون الدفاع الأمريكي

عبَّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن "استيائها القوي ومعارضتها التامة" لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن أمس.

ويجيز القانون إنفاقًا عسكريًا قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان.

وقالت الصين إنه يشمل بنودًا "تحدث ضررًا خطيرًا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".