إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان إلى تشاد

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن تشاد نفذت أول رحلتين جويتين للإجلاء من السودان وكان على متنهما أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات الأطفال.

وتسابق دول العالم الزمن لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من البلاد بعد اندلاع صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى لمقتل مئات الأشخاص وتحويل مناطق سكنية إلى ساحات حرب.

وأضافت المنظمة التي تساعد السلطات التشادية في المهمة في بيان أن 226 شخصًا كانوا على متن الرحلتين بينهم 39 طفلًا.

ووصلت الرحلتان إلى العاصمة نجامينا في وقت متأخر أمس الخميس.