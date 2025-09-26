"غير مسؤول".. الكرملين يرد على تهديدات زيلينسكي

اعتبرت موسكو، الجمعة، "تهديد" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بُثت الخميس، باستهداف الكرملين، بأنه "غير مسؤول".

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال بهذا الخصوص خلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أن الرئيس الأوكراني "يطلق تهديدات عشوائية، وهو أمر غير مسؤول".

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن على المسؤولين الروس البحث عن ملاجئ، ما لم توقف موسكو غزوها لبلاده، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، الخميس.

وقال زيلينسكي للموقع في مقابلة: "عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ... يحتاجون إليها. ما لم يوقفوا الحرب، سيحتاجون إليها".

وردًا على الانتقادات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومته اليمينية بشأن تعليق الانتخابات حتى إشعار آخر في أوكرانيا على وقع الحرب، قال زيلينسكي للموقع إنه لن يسعى للبقاء في السلطة فور تحقق السلام.

وأضاف: "هدفي هو إنهاء الحرب"، لا البقاء في السلطة.