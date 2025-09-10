تفاصيل جدول زيارة ترامب لبريطانيا في سبتمبر الجاري

أعلن قصر باكنغهام، الأربعاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة ستتم في 17 و18 سبتمبر/أيلول، مع مأدبة عشاء في قصر وندسور واجتماع مع رئيس الوزراء كير ستارمر خارج لندن.

وستكون ثاني زيارة رسمية لترامب وزوجته ميلانيا، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أمريكي، بحسب "فرانس برس".

وتم تقديم موعد الزيارة بيوم واحد عن الموعد المُعلن أصلًا، ومن غير المقرر أن يحضر ترامب أي حدث عام في لندن، وفق البرنامج الذي نشره القصر الملكي.

سيصل ترامب إلى المملكة المتحدة مساء يوم 16سبتمبر/أيلول، لكن زيارة الدولة ستبدأ في اليوم التالي.

وسيتوجه ترامب وزوجته إلى وندسور، حيث سيستقبلهما الأمير وليام أمير ويلز وزوجته الأميرة كيت، ثم سينضمون إلى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، اللذين سيستقبلان الرئيس الأمريكي وزوجته رسميًا، قبل التوجه إلى قلعة وندسور في عربة.

وسيزور الرئيس الأمريكي وزوجته ضريح الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة القديس جورج، ثم يحضران مراسم عسكرية وعرضًا جويًا بحضور رئيس الوزراء وزوجته فيكتوريا. ثم ستقام مأدبة عشاء رسمية.

وسيتوجه ترامب، الخميس، إلى المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني للقائه، ثم يعقدان مؤتمرًا صحافيًا.