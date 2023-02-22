بوتين: روسيا تحارب في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية"
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في ملعب لوجنيكي في موسكو، أن روسيا تحارب حاليًا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".
وقال بوتين على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة العسكرية أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".
وأثناء ظهوره لبضع دقائق، أشاد الرئيس بالعسكريين الروس المنتشرين في أوكرانيا الذين "يقاتلون ببطولة وشجاعة وبسالة: نحن فخورون بهم".
وفي درجة حرارة أدنى من 15 تحت الصفر، لوح مئات الحاضرين بالأعلام الروسية، فيما أذيعت على المنصة أغان وطنية وكلمات لعسكريين يقاتلون على الجبهة الأوكرانية.
ويأتي المهرجان المنظم تحت شعار "المجد للمدافعين عن الوطن"، عشية اليوم الذي يحمل الاسم نفسه، وقبل يومين من الذكرى الأولى لهجوم روسيا على الدولة المجاورة لها.
وصعد أطفال من إقليم دونباس الأوكراني، ولا سيما من مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، إلى المنصة وعانقوا عسكريًا روسيًا هتف أمام الحشد: "سننتصر!".
وافتتح المغني الشهير غريغوري ليبس الحفل بأغنية وطنية تمجد روسيا، تزامنًا مع عرض صور تمثال "الوطن الأم ينادي" الموجود في فولغوغراد (ستالينغراد السابقة) على شاشات في الملعب.
وقال دينيس بوشيلين، الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في مقاطعة دونيتسك، التي أعلنت موسكو ضمها، إن "الغرب متواطئ في جرائم الحرب الأوكرانية"، مدينًا "الأيديولوجية النازية" للسلطة الأوكرانية.
ويبرر فلاديمير بوتين قراره إثارة أخطر نزاع في أوروبا منذ عام 1945 باتهامه كييف بتدبير "إبادة جماعية" للناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، كما أنه يعتبر الغربيين الذين يسلمون الأسلحة لحليفهم الأوكراني مسؤولين عن التصعيد، وأن الأوروبيين والأمريكيين يخوضون حربًا بالوكالة لمحاولة تدمير روسيا.