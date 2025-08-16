الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون غدا

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت أن قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون بعد ظهر غد الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن المقررة يوم الاثنين.

وقالت الرئاسة إن الاجتماع سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفق وكالة أنباء "رويترز".

أخبار ذات علاقة "تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى "مكالمة مطوّلة" مع زيلينسكي أثناء عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، وبعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى أن ترامب تحدث أيضا مع قادة حلف شمال الأطلسي.



