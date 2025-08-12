"يضر بأمن إيران".. الحرس الثوري يهاجم بزشكيان

اتهم مسؤول في الحرس الثوري الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالإضرار بالأمن الوطني، في خلاف يبرز للعلن بين الجانبين للمرة الأولى في إيران.

وفي انتقادات حادة، اعتبر نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، عزيز غضنفري، أن تصريحات بزشكيان الأخيرة تحتوي على "أخطاء كلامية" قد تضر بالأمن الوطني والمصالح السياسية لإيران.

وشدد غضنفري على أن ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل الحقائق بشكل صريح، محذرا من أن أي خطأ لفظي لمسؤول رفيع قد يفسر بطريقة تضر بإيران داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن بزشكيان كان خلال حملته الانتخابية لعام 2024 يقرأ من نصوص مكتوبة لتجنب الأخطاء.

واعتبر غضنفري أن هذا الأسلوب أصبح أكثر أهمية الآن بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، لأن كل كلمة يلقيها تفسر من قبل الإعلام والدول الأجنبية بأهداف قد لا تتفق مع مصلحة إيران، وفق قوله.

ودعا غضنفري الرئيس الإيراني ومستشاريه إلى وضع آليات تمنع تكرار هذه الأخطاء للحد من الأضرار المحتملة على الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وبحسب "روسيا اليوم"، جاءت هذه الانتقادات عقب تصريحات بزشكيان التي قال فيها إن "الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام".

وترافقت هذه التصريحات مع التحضيرات لإجراء جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد توقف المحادثات عقب الحرب مع إسرائيل في يونيو/ حزيران الفائت.