روسيا تحقق أكبر تقدم خلال 24 ساعة في أوكرانيا

حقق الجيش الروسي، يوم الثلاثاء، أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام، فيما يتسارع تقدمه منذ أسابيع، وفق تحليل أجرته "فرانس برس" لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي.

يأتي ذلك قبيل القمة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، يوم الجمعة المقبل.

وتقدمت القوات الروسية أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية في 12 أغسطس/ آب الجاري، مقارنة باليوم السابق، في تقدم لم يُسجل منذ أواخر مايو/ أيار عام 2024.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه يخوض قتالًا "صعبًا" بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا، وأنه أرسل قوات إضافية لمنع تقدم مجموعات صغيرة من القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان إن قوات الجيش تصدت بالفعل لمجموعات حاولت تجاوز الخطوط الدفاعية الأوكرانية وألحقت بها الهزيمة، فيما تواصل الاشتباك مع مجموعات أخرى، وفق وكالة "رويترز".



