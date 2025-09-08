قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال أيام

إيمانويل ماكرون وفرانسو بايروالمصدر: (أ ف ب)
08 سبتمبر 2025، 5:58 م

 أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديدا "خلال الأيام المقبلة"، وذلك بعدما صوّت البرلمان في وقت سابق اليوم بحجب الثقة عن الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لرويترز بأن بايرو، الذي كان قد دعا إلى تصويت على منح الثقة، سيقدم استقالته صباح غد الثلاثاء.

وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط، تاركا ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.

 

 

