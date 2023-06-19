بعد احتجاجات دامية.. إطلاق سراح عمران خان بكفالة في قضية فساد
بعد أعمال عنف دامية شهدتها مدن باكستانية من قبل أنصار الرئيس الباكستاني السابق عمران خان، احتجاجا على توقيفه بقضايا فساد، تقرر في إسلام أباد اليوم الإثنين، إطلاق سراح الرئيس السابق بكفالة.
وأُطلق سراح خان بعدما خلصت المحكمة العليا إلى أنّ توقيفه مخالف للقانون، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويصر الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما، على أنّ الحكومة ما زالت تسعى لتوقيفه لكسر زخم استعداداته للانتخابات المقرّر تنظيمها بحلول تشرين الأول/أكتوبر.
وقال خان في كلمة بُثّت مباشرة على الإنترنت: "يعتقدون أنّ الناس سيتفرّجون بصمت عندما يضعوني في السجن.. الموت أفضل بكثير من الخضوع".
ودعا مناصريه إلى استمرار الاحتجاج وعدم الخوف قائلا لهم: "عليكم أن تتصدّوا، الاحتجاج السلمي من حقكم".
ومدّدت محكمة خاصة بقضايا الفساد في إسلام أباد حتى الرابع من تموز/يوليو قرار إطلاق سراح خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة.
ويستفيد خان من إطلاق سراح بكفالة في 15 قضية أخرى تنظر فيها ثلاثة محاكم.