بعد احتجاجات دامية.. إطلاق سراح عمران خان بكفالة في قضية فساد

بعد أعمال عنف دامية شهدتها مدن باكستانية من قبل أنصار الرئيس الباكستاني السابق عمران خان، احتجاجا على توقيفه بقضايا فساد، تقرر في إسلام أباد اليوم الإثنين، إطلاق سراح الرئيس السابق بكفالة.

وأُطلق سراح خان بعدما خلصت المحكمة العليا إلى أنّ توقيفه مخالف للقانون، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ويصر الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما، على أنّ الحكومة ما زالت تسعى لتوقيفه لكسر زخم استعداداته للانتخابات المقرّر تنظيمها بحلول تشرين الأول/أكتوبر.