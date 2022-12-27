اللاعب علي دائي ساخرا من الحرس الثوري: "الحمد لله طائرة عائلتي لم تصب بصاروخ"

سخر لاعب كرة القدم الإيراني، علي دائي، اليوم الثلاثاء، من الحرس الثوري بعدما أجبرت السلطات في بلاده طائرة مدنية كانت تقل زوجته وابنته مساء أمس من العودة أثناء قيامها برحلة خارجية.

وقال دائي، في مقابلة مع وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، في إشارة إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني مطلع كانون الثاني/يناير لعام 2020: "أشكر الله أن طائرتهم لم تصب بصاروخ العدو. وفي هذه اللحظة وأنا أتحدث إليكم، هم جالسون بجواري في حالة ممتازة".

ونفى دائي وجود تعهد خطي من زوجته لدى السلطات الأمنية بإخطارهم بأي رحلة للخارج، وقال: "حقيقة منع زوجتي من المغادرة وكان يجب إبلاغها قبل السفر، كذبة كاملة".

وأكد أن زوجته لم تتعهد "بناءً على إخطار السلطات أو المؤسسات أو الدوائر" قبل مغادرتها البلاد، مبينًا "لو كانت زوجتي تعاني من مشكلة السفر، لكانت شرطة مراقبة جوازات المطار ستصادر جواز سفرها ولن تسمح لها بالصعود إلى الطائرة ومغادرة الحدود الجوية".

ونشر علي دائي صورة ضوئية من تذاكر سفر عائلته إلى الخارج وموعد عودتها الذي من المقرر أن يكون يوم الإثنين المقبل، نافيا بذلك أن تكون زوجته وابنته يخططان للسفر إلى الولايات المتحدة.