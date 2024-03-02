شهدت أقل مشاركة.. مقاعد طهران يحصدها المحافظون

وأجريت الدورة الانتخابية الثانية عشرة للبرلمان الإيراني يوم الجمعة، حيث تم التصويت في 1218 دائرة انتخابية رئيسية وفرعية في عموم إيران.

وتشير الإحصاءات إلى أن 61 مليونًا و172 ألفًا و298 شخصًا لهم حق المشاركة في الانتخابات، منهم 30 مليونًا و945 ألفًا و133 من الرجال، و30 مليونًا و227 ألفًا و165 امرأة.

نسبة المشاركة في طهران؟

وأعلنت وكالة مهر للأنباء وهي وكالة شبة رسمية، أن نسبة مشاركة أهالي طهران في انتخابات الأمس بلغت 24%، مشيرة إلى أن طهران كانت نسبة مشاركتها في الانتخابات البرلمانية عام 2020 هي 24.26%.

وفي الانتخابات الرئاسية السابقة، بلغت نسبة مشاركة سكان طهران 39.34 في المئة، بحسب الوكالة، مضيفة أن "أدنى مشاركة لأهالي طهران في الانتخابات كانت في انتخابات أمس الجمعة".

وحسب لجنة الانتخابات الإيرانية فإن نسب المشاركة في المحافظات، "بلغت 43% في سيستان وبلوشستان و40% في مشهد، و55% في إيلام، و50% في قم، و47% في لُرستان، و50% في أردبيل، و30% في ألبُرز، و40% في كرمانشاه".