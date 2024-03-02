شهدت أقل مشاركة.. مقاعد طهران يحصدها المحافظون
حصد التيار الأصولي المحافظ جميع مقاعد العاصمة الإيرانية طهران البالغ عددها 30، فيما تعرضت قائمة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف المعروفة بـ"الجبهة المتحدة للثورة الإسلامية" إلى خسارة كبيرة فيها.
وبحسب وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، فإن قائمة "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" أكثر الأحزاب اليمينية في إيران، تقدمت بالاستحواذ على أغلب مقاعد طهران.
وقائمة جبهة ثبات الثورة الإسلامية يعد مرشدها الروحي رجل الدين المتشدد مصباح يزدي، وكان الرئيس الأسبق محمود أحمد نجاد من بين قادة هذه القائمة.
وقالت وكالة أنباء "آخر الأخبار"، إن "قائمة محمد باقر قاليباف وحلفائه تعرضت لهزيمة ثقيلة في طهران"، مشيرة إلى أن "قاليباف فقط تمكن من الحصول على مقعد في طهران بالمركز الرابع".
وأضافت أن "زعيم قائمة جبهة ثبات الثورة الإسلامية رجل الدين المتشدد محمد نبويان تقدم بحصوله على أغلب الأصوات في طهران يليها رجل الدين حميد رسائي ضمن قائمته، ثم أمير حسين تابيتي".
وبحسب النتائج الأولية فإن قائمة "صوت الأمة" التي يتزعمها نائب رئيس البرلمان السابق علي مطهري وهي قائمة معتدلة ومدعومة من الإصلاحيين لم تتمكن حتى الآن من الفوز بمقعد واحد في طهران.
وأجريت الدورة الانتخابية الثانية عشرة للبرلمان الإيراني يوم الجمعة، حيث تم التصويت في 1218 دائرة انتخابية رئيسية وفرعية في عموم إيران.
وتشير الإحصاءات إلى أن 61 مليونًا و172 ألفًا و298 شخصًا لهم حق المشاركة في الانتخابات، منهم 30 مليونًا و945 ألفًا و133 من الرجال، و30 مليونًا و227 ألفًا و165 امرأة.
نسبة المشاركة في طهران؟
وأعلنت وكالة مهر للأنباء وهي وكالة شبة رسمية، أن نسبة مشاركة أهالي طهران في انتخابات الأمس بلغت 24%، مشيرة إلى أن طهران كانت نسبة مشاركتها في الانتخابات البرلمانية عام 2020 هي 24.26%.
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة، بلغت نسبة مشاركة سكان طهران 39.34 في المئة، بحسب الوكالة، مضيفة أن "أدنى مشاركة لأهالي طهران في الانتخابات كانت في انتخابات أمس الجمعة".
وحسب لجنة الانتخابات الإيرانية فإن نسب المشاركة في المحافظات، "بلغت 43% في سيستان وبلوشستان و40% في مشهد، و55% في إيلام، و50% في قم، و47% في لُرستان، و50% في أردبيل، و30% في ألبُرز، و40% في كرمانشاه".