عشية اجتماع مع الأوروبيين.. إيران تؤكد تمسكها بـ"حقوقها النووية"

أكدت إيران أنها ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وذلك قبل اجتماع مع دول أوروبية.

وجاء ذلك في تصريحات مصورة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بثتها وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس.

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وقال الوزير الإيراني، في مقطع فيديو إن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات المزمعة غدا الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأضاف الوزير عراقجي أن إيران مستعدة دائمًا للمضي قدمًا في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، قال قبل أيام إن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني "لن تتم" إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مستشار خامنئي قوله: "إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد".

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وأكد ولايتي أن التخصيب يُعد من "الخطوط الحمراء" بالنسبة لإيران، لافتًا إلى أن إيران لا تمانع "مفاوضات غير مشروطة تراعي خطوطها الحمراء".