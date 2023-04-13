ما أبرز ما ورد في الوثائق الأمريكية السرية المسربة؟

تتضمّن وثائق أمريكية، بعضها سرّي للغاية، سُرّبت ونُشرت على الإنترنت، تفاصيل حول آراء واشنطن بالحرب في أوكرانيا، ويبدو أنها تشير إلى جمع معلومات استخبارية عن عدد من حلفاء الولايات المتّحدة المقربين.

واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنّ الكشف عن وثائق سرية يمثل "خطراً جسيماً للغاية" على الأمن القومي الأميركي وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً.

ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الأمريكية علنًا صحة هذه الوثائق المصورة التي يتم تداولها على مواقع مختلفة، ولا فعلت ذلك مصادر مستقلة.

في ما يلي لمحة عن محتوى وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.