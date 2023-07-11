وصفوها بـ"التاريخية".. قادة الغرب يرحبون بموافقة تركيا على انضمام السويد لـ"الناتو"
لقي قرار تركيا بالموافقة على دعم طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ترحيبا وحفاوة واسعة من قبل القادة الغربيين، الذين وصفوا القرار بـ"التاريخي"، وسيحقق مزيدا من القوة والترابط لدول التحالف.
ونجحت جهود كبيرة، قادها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بإقناع أنقرة بدعم طلب السويد بالانضمام إلى "الناتو"، حيث سيحال الطلب إلى البرلمان التركي في أسرع وقت لضمان المصادقة عليه.
وعلق قادة غربيون، على موافقة أنقرة بانضمام السويد إلى الحلف بعد عرقلة طويلة، معتبرين أن هذه الموافقة ستجعل الحلف أكثر قوة في مواجهة الأخطار المختلفة.
وعقب القرار، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للعمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية والأطلسية.
وقال بايدن في بيان "أتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء أولف كريسترسون والسويد كحليفنا الثاني والثلاثين في الناتو"، فيما شكر الرئيس الأمريكي الأمين العام للناتو على قيادته هذه الجهود.
ونشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تغريدة عبر تويتر جاء فيها "هذه لحظة تاريخية لحلف الناتو تجعلنا جميعًا أكثر أمانًا، السويد نتطلع إلى الترحيب بك في التحالف".
بدورها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بخطوة انضمام السويد، معتبرة بأن موافقة تركيا "خطوة تاريخية ومهمة وعدت أنقرة باتخاذها.
وقالت الوزيرة الألمانية عبر تويتر "لقد آتت جهودنا المشتركة ثمارها، نحن جميعا أكثر أمانا معا، مبروك للسويد".
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن "عضوية السويد في الناتو ستكون في مصلحة الجميع"، معبرا عن أمله في أن تجعل دول الحلف أكثر أمانا.
وأعلن الوزير البريطاني في تغريدة عبر "تويتر" ترحيب بلاده بالخطوة التركية، مضيفا "ما زلنا نقف إلى جانب أصدقائنا السويديين".
واعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن "طريق السويد إلى الناتو مفتوح بعد اتخاذ الخطوة التاريخية".
وقال "بوريل" إن "هذه أخبار جيدة للشعب السويدي ولسياسة الأمن والدفاع المشتركة، إن قوة الناتو تجعل أوروبا أكثر أمنا".
يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي بأسرع وقت ممكن للتصديق عليه.