وصفوها بـ"التاريخية".. قادة الغرب يرحبون بموافقة تركيا على انضمام السويد لـ"الناتو"

لقي قرار تركيا بالموافقة على دعم طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ترحيبا وحفاوة واسعة من قبل القادة الغربيين، الذين وصفوا القرار بـ"التاريخي"، وسيحقق مزيدا من القوة والترابط لدول التحالف.

ونجحت جهود كبيرة، قادها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بإقناع أنقرة بدعم طلب السويد بالانضمام إلى "الناتو"، حيث سيحال الطلب إلى البرلمان التركي في أسرع وقت لضمان المصادقة عليه.