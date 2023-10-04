بايدن: سألقي قريبًا "خطابًا هامًّا" بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلقي قريبًا "خطابًا هامًّا" بشأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، التي تخوض حربا ضد روسيا منذ فبراير 2022.

وقال بايدن لصحافيين في البيت الأبيض: "سألقي قريبًا جدًا خطابًا هامًا سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".

ويأتي الخطاب المرتقب وسط حديث متزايد عن تململ في أوساط حلفاء أوكرانيا الغربيين من استمرار تقديم المساعدات، دون أفق واضح لنهاية الحرب، سواء بالحسم الميداني أو التسوية السياسية.

وكان البيت البيض قد أعلن الاثنين، رفض تصريحات للكرملين جاء فيها أن "التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأمريكية توصل إليه الكونغرس، السبت، لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ.. هناك تحالف غربي كبير يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي".