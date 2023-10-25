اتهمها بـ"الانسحاب المتهور".. تصاعد التوتر بين الجيش المالي والبعثة الأممية

تنذر الاتهامات التي وجهها الجيش المالي لبعثة الأمم المتحدة بإخلاء الساحة لعناصر متشددة بتفاقم التوتّر في مالي، التي تواجه، منذ سنوات، اضطرابات، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، وتمدد الجماعات المسلحة.

وذكرت مصادر مطلعة أنّ التصعيد من شأنه أن يعزز موقع العناصر المسلحة التي تبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة بعد إعلان فرنسا إنهاء عملية "برخان" التي بدأتها قبل 10 سنوات لملاحقة المتشددين.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إنّ الخطوة التي أقدمت عليها بعثة الأمم المتحدة من "شأنها أن تزيد من هشاشة الوضع الأمني في الدولة التي شهدت انقلابات متتالية وتوترًا دفع باريس إلى سحب قواتها من هناك".

وحذّرت المصادر من أنّ "أي انسحاب غير مدروس لبعثة الأمم المتحدة من مناطق لا يسيطر عليها الجيش النظامي سيفتح المجال أمام الجماعات المتشددة التي تعيد الانتشار في مناطق مختلفة من دول الساحل".