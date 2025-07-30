ترامب يقرر مقاطعة "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني ويرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة، عازيًا ذلك إلى رفضه لسياسات جنوب أفريقيا.

وقال ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنني سأرسل ممثلًا آخر لأنني واجهت الكثير من المشاكل مع جنوب أفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية"، وفق "رويترز".

وانتقد ترامب سياسات جنوب أفريقيا الداخلية والخارجية، بدءًا من سياستها المتعلقة بالأراضي ووصولًا إلى اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

ووقّع ترامب أمرًا تنفيذيًّا في فبراير/ شباط لخفض المساعدات المالية الأمريكية لجنوب أفريقيا. وفي مايو/ أيار، واجه ترامب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا بمزاعم كاذبة عن إبادة جماعية للبيض ومصادرة أراض خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق من العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وتتذمر واشنطن، سواء في عهد ترامب أو الرئيس السابق جو بايدن، من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب هجومها العسكري على غزة.

أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة، وأدى أيضًا إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات وتصف هجومها على غزة بأنه دفاع عن النفس بعد هجوم "حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في عهد ترامب بسبب سياسات جنوب أفريقيا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للسود لمعالجة إرث قرون من عدم المساواة العرقية.