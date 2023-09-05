توقيف عم مهسا أميني قبل الذكرى الأولى لوفاتها

اعتقلت السلطات الايرانية الثلاثاء عم مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية التي أدت وفاتها في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، إلى تظاهرات استمرت لأشهر، بحسب مصادر كردية.

وقالت منظمة هنكاو الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان وشبكة حقوق الإنسان في كردستان التي مقرها فرنسا، في بيانين منفصلين إن صفا علي (30 عاما) أوقف من قبل قوات الأمن في مدينة سقز مسقط رأسه في غرب البلاد وهو معتقل في مكان غير معروف.

وبحسب هنكاو فإن القوات الإيرانية اقتحمت منزل صفا علي بدون أي مذكرة توقيف. وقالت شبكات الناشطين إن سقز وضعت تحت مراقبة أمنية مشددة قبل أيام من ذكرى وفاة الشابة مهسا أميني فيما نصبت كاميرات في محيط ضريحها.

وقد توفيت مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

بحسب الناشطين، فقد قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات.

تتهم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية بممارسة قمع متزايد قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني.

بحسب هذه المصادر، فقد تم اعتقال أفراد عائلات المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات واستجوابهم لإرغامهم على الصمت ومنع حصول تظاهرات جديدة.

وقالت المصادر نفسها إن والد محمد مهدي، أحد الرجال الذين أُعدموا في الأشهر الماضية لصلتهم المباشرة بالتظاهرات، هو بين الموقوفين.