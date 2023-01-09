تقرير عبري: تركيا فرضت قيودًا على قيادة حماس داخل أراضيها

وقال التقرير الذي أعدته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "بالرغم من عدم استجابة تركيا للمطلب الإسرائيلي القديم بطرد جميع أعضاء حماس من أراضيها؛ إلا أن المخابرات التركية بدأت بالحد من تحركات قادة حماس".

وأشار التقرير العبري إلى أن "التحركات التركية طالت بشكل خاص صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، والذي تتهمه إسرائيل بالوقوف وراء تمويل العمليات المسلحة بالضفة الغربية.

وبين أن "تركيا تعمل في الوقت الراهن على الحد من مساعي قادة حماس الاستقرار في أراضيها"، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تعمل على تقليص حرية العمل التي يتمتع بها نشطاء الحركة في الأراضي التركية".

وأضاف التقرير العبري "هذه السياسة تضع حماس أمام صعوبات في محاولاتها تفجير الأوضاع في الضفة الغربية عن بعد"، وفق تقديره.