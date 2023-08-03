أوكرانيا تعلن إسقاط نحو 15 مسيّرة في سماء كييف

أعلن مسؤولون أوكرانيون، صباح الخميس، أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي على كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين.

وقال سيرغي بوبكو، الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمّرت حوالى 15 هدفا في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.

وذكر أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.

ولفت بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر 3 ساعات.

واستخدمت روسيا صواريخ "شاهد" إيرانية الصنع مرّات عدة لمهاجمة أوكرانيا منذ أن غزتها في شباط/فبراير 2022.