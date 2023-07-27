روسيا: عثرنا على آثار متفجرات بسفينة حبوب أجنبية

قال الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه ضبط آثار متفجرات على سفينة شحن قادمة من تركيا إلى روسيا. وكانت قد رست هذه السفينة مرتين في ميناء ريني الأوكراني.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه "تم العثور بالأمس على آثار لمادة تي إن تي والدينيتروتولوين في مخزن على سطح سفينة الشحن الأجنبية (BMO River)، في طريقها من سينوب التركية إلى روستوف في روسيا".