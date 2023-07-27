روسيا: عثرنا على آثار متفجرات بسفينة حبوب أجنبية
قال الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه ضبط آثار متفجرات على سفينة شحن قادمة من تركيا إلى روسيا. وكانت قد رست هذه السفينة مرتين في ميناء ريني الأوكراني.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه "تم العثور بالأمس على آثار لمادة تي إن تي والدينيتروتولوين في مخزن على سطح سفينة الشحن الأجنبية (BMO River)، في طريقها من سينوب التركية إلى روستوف في روسيا".
وتابع البيان: "في شهري يونيو ويوليو، رست هذه السفينة مرتين في ميناء ريني الأوكراني". وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار "بحظر مرور السفينة عبر مضيق كيرتش".
وكانت موسكو قد قالت مطلع الأسبوع الجاري، إنها ضبطت آثار متفجرات على سفينة كانت تريد دخول روسيا. وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الحادث بالقول، إن "اكتشاف آثار متفجرات على سفينة شحن كانت تريد دخول روسيا، يشير إلى وجود مخاطر على جسر القرم، داعيا إلى مزيد من اليقظة".