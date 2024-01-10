إيران: الانتحاري الثاني بهجوم كرمان ربّما "طاجيكي"

رجّح وزير الداخلية الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، الأربعاء، أن يكون الانتحاري الثاني الذي فجر نفسه في حشد من الإيرانيين، الأربعاء الماضي، في محافظة كرمان، جنوب شرق البلاد، من حملة جنسية جمهورية طاجيكستان.

وقال وحيدي في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، عن آخر المعلومات بشأن منفذي هجوم كرمان "تم إلقاء القبض على العناصر المرتبطة بحادثة كرمان، وسيتم التعرف على العناصر الأخرى واعتقالها".

وأضاف اللواء وحيدي "العميل الفعال في هذا الحادث الإرهابي هو طاجيكي وجنسية العميل الآخر قيد التحقيق وهناك احتمال أن يكون طاجيكيًا أيضاً".