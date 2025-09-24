رئيس مالاوي يقر بهزيمته في الانتخابات

أقر رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا الأربعاء بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الواقعة في جنوب القارة الأفريقية قبيل إعلان النتيجة النهائية.

وتظهر النتائج الرسمية التي صدرت حتى الآن أن الرئيس السابق بيتر موثاريكا، سلف تشاكويرا، حقق تقدما كبيرا في الانتخابات التي جرت في 16 سبتمبر/ أيلول.

وفي خطاب موجه إلى الأمة، قال تشاكويرا "من الصواب أن أقر بالهزيمة، احتراما لإرادتكم كمواطنين واحتراما للدستور".

وأضاف "أنا ملتزم تماما... بالانتقال السلمي للسلطة".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية في مالاوي نتائج الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

واحتفل أنصار موثاريكا في مركز النتائج الوطني فور سماعهم نبأ إقرار تشاكويرا بالهزيمة.

ومثلت انتخابات الشهر الجاري المواجهة الرابعة بين موثاريكا وتشاكويرا.

وفاز موثاريكا في انتخابات عامي 2014 و2019، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائج انتخابات 2019 بسبب مخالفات واسعة شملت استخدام سائل التصحيح على أوراق النتائج.

وفاز تشاكويرا في إعادة تلك الانتخابات في عام 2020.

وتوقع محللون سياسيون أن يكون موثاريكا خصما قويا في وجه مساعي تشاكويرا للفوز بولاية ثانية، في ظل تدهور الاقتصاد منذ أحدث الانتخابات.

وأدى إعصار مدمر وجفاف إقليمي مرتبطان بتغير المناخ إلى تدمير المحاصيل وتفاقم الصعوبات.

وبقي معدل التضخم أعلى من 20% لأكثر من ثلاث سنوات.

ويعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع شعب مالاوي تحت خط الفقر الذي قدره البنك الدولي عند ثلاثة دولارات يوميا.

وتشير تقديرات البنك إلى أن نحو نصف السكان لا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الغذائية.