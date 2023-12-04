دعوى لمنع تصدير أجزاء طائرات "إف-35" لإسرائيل أمام محكمة هولندية

سعت جماعات معنية بحقوق الإنسان إلى منع الحكومة الهولندية من تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل، قائلة أمام المحكمة اليوم الاثنين إن الصادرات قد تجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة.

وتستضيف هولندا أحد المستودعات الإقليمية العديدة لأجزاء من طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة التي تُوزع بعد ذلك على الدول التي تطلبها بما فيها إسرائيل.

وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها منظمة أوكسفام نوفيب، الفرع الهولندي للمنظمة الخيرية الدولية، إن إسرائيل تستخدم الطائرات خلال هجمات في غزة أدت إلى مقتل مدنيين.

وأضافت أن منع قتل المدنيين أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.

وقالت المحامية ليزبث زيجفيلد في دعوى مستعجلة أمام محكمة لاهاي الجزئية "يجب على الدولة (الهولندية) وقف تسليم أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل فورا".

وأضافت "هذا هو التزامها بموجب... المادة الأولى من اتفاقيات جنيف ومعاهدة الإبادة الجماعية الهادفة إلى منع الإبادة الجماعية كما أنه التزامها بموجب قانون التصدير".

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في ردها على هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 رهينة.