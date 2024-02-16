تخطى 440 مليون دولار.. عجز الأونروا يعرض عملياتها في غزة للخطر

طالب فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، اليوم الخميس، الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة، باستئناف وزادة دعمها للوكالة، مؤكداً أن العجز في تمويلها تخطى 440 مليون دولار.

وقال لازاريني إن الوكالة ستواجه أزمة سيولة بداية من الشهر القادم، وإن مشكلاتها المالية ستتفاقم في أبريل/ نيسان، ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول، بحسب ما نقلت رويترز.

وأضاف لمحطة "آر.تي.إي" الأيرلندية: "سنصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتباراً من مارس/آذار، ثم ستتسارع الوتيرة في أبريل/نيسان ما لم يتم إلغاء تجميد هذه المساهمات".

ويصبح التدفق النقدي لأي منظمة أو شركة بالسالب عندما تفوق مصروفاتها إيراداتها؛ ما يقوض قدرتها على الاستمرار.

وأعلنت أيرلندا، الخميس، عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة "الأونروا، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة.

وأجرى لازاريني في الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة، بما في ذلك جولة في دول الخليج وبروكسل؛ لمحاولة تغطية العجز في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.

وأشار بعض المانحين للأونروا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنهم لن يستأنفوا الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال لازاريني لمحطة "آر.تي.إي": "إذا لم نحصل على (التمويل)، فسنكون في مشكلة وستتعرض قدرتنا على العمل للخطر"، داعياً المانحين إلى مراجعة قرارهم.

وقال لازاريني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الدعوات المطالبة بتفكيك الوكالة قصيرة النظر، وإن إنهاء مهمتها سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.