توضيح من موسكو بشأن سقوط صاروخ كوري شمالي داخل روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية البحرية الروسية.

جاء ذلك في منشور على قناة المتحدثة الروسية على تلغرام، حيث قالت "من الملفت أن الأمم المتحدة لديها قدرة على تحديد اتجاه تحليق الصاروخ. بالنظر إلى هذا اليقين والسرعة، نأمل في الحصول على إجابة طال انتظارها من الأمانة العامة على السؤال: من الذي يقصف محطة زابوروجيا النووية؟".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم الخميس، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، هبط داخل المنطقة الاقتصادية البحرية الروسية.

وجاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري، حيث قال في كلمة لأعضاء مجلس الأمن: "تم إطلاق الصاروخ على مسار منحدر من منطقة بيونغ يانغ، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقد طار على مسافة تبلغ 1,001.2 كيلومتر، وبارتفاع يصل إلى 6,648.4 كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الروسية".

وبحسب الخياري بلغت مدة رحلة الصاروخ حوالي 74 دقيقة، وهو ما قد يجعله أطول مدة رحلة لصاروخ باليستي لدى كوريا الشمالية.