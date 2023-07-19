روسيا تتوعد أي سفينة تبحر باتجاه الموانئ الأوكرانية

وجهت وزارة الدفاع الروسية، تحذيرًا للسفن التي تريد أن تبحر باتجاه الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، موضحة أنه سيجري اعتبارها متورطة في النزاع مع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع "اعتبارًا من 20 يوليو، ستُعتبر جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للشحنات العسكرية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه سيتم اعتبار الدول التي ترفع السفن المبحرة أعلامها في البحر الأسود والتي تتجه إلى الموانئ الأوكرانية "متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".

وتوعدت الوزارة في ختام بيانها، "وفقًا للإجراءات المعمول بها تم إصدار تحذيرات إعلامية حول سحب الضمانات الأمنية للبحارة المتجهين إلى الموانئ الأوكرانية".

