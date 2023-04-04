ترقب غربي لطبيعة الرد الروسي على انضمام فنلندا للناتو

تترقب الأوساط السياسية والأمنية في الغرب الردود المحتملة والمتوقعة من جانب روسيا بعد انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي.

وجاء انضمام فنلندا للحلف الغربي لتصبح العضو 31 فيه، كخطوة تاريخية أحدثت أصداء واسعة، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا وفي تحول تاريخي في سياستها الأمنية مدفوعة بالغزو الروسي.

وهددت روسيا بإجراءات "مضادة وضرورية" بحسب بيانات رسمية، وقالت وزارة الخارجية إن روسيا الاتحادية ستضطر إلى اتخاذ "إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية" وغيرها من أجل وقف التهديدات.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو بدأت بالفعل في تطوير تدابير جوابية لوقف التهديدات المحتملة فيما يتعلق بانضمام فنلندا إلى حلف "الناتو".

وشدد على أن أي هيئة عامة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تنفيذ سيناريوهات مختلفة لتطور الوضع، مضيفاً: "بما في ذلك السيناريوهات التي تنطوي على نشر قوات قتالية أو ظهور معدات أجنبية على أراضي هذا البلد".

وأردف: "على أي حال، سيتم تضمين أراضي فنلندا في خطط عمليات الناتو.. وسيتم أخذ هذا أيضا في الاعتبار.. في عملية التخطيط العسكري الروسية".

من جهتها، أكدت الخارجية في بيانها الذي نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية أن "انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية الروسية الفنلندية".

وقالت الوزارة في بيانها: "نحن مقتنعون بأن التاريخ سيحكم على هذه الخطوة المتسرعة التي اتخذتها سلطات هذا البلد دون إيلاء اعتبار للرأي العام من خلال تنظيم استفتاء، ودون تحليل شامل لعواقب عضوية الناتو".

من جهته، شدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على أن "الخطوة زادت من احتمالات حدوث المزيد من التصعيد في الصراع الأوكراني".