زيلينسكي: روسيا تخطط لهجوم على محطة زابوريجيا النووية.. والكرملين يرد

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا بأنها تفكر في تنفيذ هجوم "إرهابي" في منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فيما وصف الكرملين اتهامات زيلينسكي بـ"الكاذبة".

وقال زيلينسكي، إن "وكالات المخابرات في بلاده حصلت على معلومات تفيد بأن روسيا تفكر في تنفيذ هجوم إرهابي في منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية يترتب عليه خروج إشعاعات نووية"، وفقًا لرويترز.

وكشف الرئيس الأوكراني في بيان مصور على تطبيق "تيليغرام"، أنه أطلع جميع الشركاء الدوليين على هذه المعلومات.

من جانبه، وصف الكرملين تصريحات زيلينسكي حول هجوم روسي محتمل على محطة زابوريجيا بـ "الكاذبة".