بتهمة الخيانة.. السجن 14 عامًا لمسؤول روسي كبير في الأمن السيبراني

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن محكمة أدانت، اليوم الأربعاء، إيليا ساشكوف، أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني، بتهمة الخيانة وقضت بسجنه 14 عامًا.

وكانت "تاس" قالت في وقت سابق، إن القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب.

وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس "غروب-أي.بي"، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.