تكساس تقرّ خريطة جديدة لدوائرها الانتخابية بطلب من ترامب

أعلن حاكم ولاية تكساس السبت أنّه سيوقع قانون الخريطة الجديدة للدوائر الانتخابية التي تعتمد تقسيما من شأنه أن يسمح للجمهوريين بالفوز بما يصل إلى 5 مقاعد إضافية في الكونغرس الفيدرالي في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية عام 2026، بحسب "فرانس برس".

يأتي ذلك بعدما صادق برلمان الولاية على مشروع القانون الخاص بالخريطة، حيث مارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطا علنية على المسؤولين الجمهوريين في هذه الولاية الجنوبية لاعتماده، بهدف الحفاظ على غالبيته ذات الفارق الضئيل في الكونغرس بعد الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.

وبعد أكثر من 8 ساعات من النقاش الحاد، صوّت مجلس الشيوخ في ولاية تكساس على إقرار الخريطة بأغلبية 18 صوتا مقابل 11 صوتا.

وكان مجلس نواب الولاية قد اعتمد مشروع القانون، بعدما أخّر الديمقراطيون التصويت لأسابيع من خلال منع النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.

ويتعين الآن على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت توقيع وإصدار قانون الخريطة الجديدة.

وقال أبوت في منشور على منصة إكس: "رغم حيل الديمقراطيين التافهة، وفينا بوعدنا. تعكس هذه الخريطة تفضيلات سكان تكساس الفعلية في التصويت، وأتطلّع إلى توقيعها لتصبح قانونا" وفق قوله.

والأربعاء، علّق ترامب على منصته تروث سوشال بالقول: "نحن في طريقنا لنيل خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم نفسه"، مضيفا "تكساس لا تخذلنا أبدا".