مراسل "وول ستريت جورنال" في روسيا يستأنف قرار حبسه

أعلنت محكمة في موسكو، الإثنين، أنّ الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف في روسيا، الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس، استأنف قرار وضعه في الحبس الاحتياطي.

وقالت متحدّثة باسم محكمة "ليفورتوفو" في موسكو، إنّ "المحامي نفسه المعيّن رسميا الذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافا، وأن موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحة أن "محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب".

من جهته، قال الأمين العام للجنة العامة لمراقبة أماكن الاحتجاز في موسكو أليكسي ملنيكوف، إنه "زار الصحفي في سجن ليفورتوفو"، مضيفا على "تيليغرام" أن "غيرشكوفيتش لم يقدم أيّ شكوى بشأن ظروف احتجازه، وكان مبتهجا ويمزح كثيرا خلال المحادثة".