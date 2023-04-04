مراسل "وول ستريت جورنال" في روسيا يستأنف قرار حبسه
أعلنت محكمة في موسكو، الإثنين، أنّ الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف في روسيا، الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس، استأنف قرار وضعه في الحبس الاحتياطي.
وقالت متحدّثة باسم محكمة "ليفورتوفو" في موسكو، إنّ "المحامي نفسه المعيّن رسميا الذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافا، وأن موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحة أن "محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب".
من جهته، قال الأمين العام للجنة العامة لمراقبة أماكن الاحتجاز في موسكو أليكسي ملنيكوف، إنه "زار الصحفي في سجن ليفورتوفو"، مضيفا على "تيليغرام" أن "غيرشكوفيتش لم يقدم أيّ شكوى بشأن ظروف احتجازه، وكان مبتهجا ويمزح كثيرا خلال المحادثة".
وإيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في روسيا، وضع في الحبس الاحتياطي، الخميس الماضي، لغاية 29 أيار/مايو، في إجراء قابل للتمديد، وقبل أن يبدأ العمل في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو.
وأوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المراسل الذي يتقن الروسية والبالغ من العمر 31 عاما في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسّس".
ونفى كل من المراسل، وصحيفة وول ستريت جورنال، التّهم الموجهة إلى غيرشكوفيتش خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة من موسكو "الإفراج" عن الصحفي الأمريكي، واعتبر البيت الأبيض "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إليه أمرا "سخيفاً".
ويأتي توقيف الصحفي في سياق من القمع المتزايد للصحافة في روسيا منذ غزو أوكرانيا، الذي أدّى إلى توتر كبير في العلاقات بين واشنطن وموسكو.
وجرى آخر تبادل لسجناء بين واشنطن وموسكو في كانون الأول/ديسمبر عندما سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدّرات، في مقابل إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت.
واتّهمت واشنطن موسكو مرارا باعتقال أمريكيين بشكل تعسّفي لاستخدامهم ورقة مساومة في سعيها إلى الإفراج عن مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.