تقرير: توسع الاحتجاجات يهدد بـ"زلزال سياسي" في فرنسا

وأشار التقرير إلى أنّ منظمي هذه التحركات يستحضرون "حركة المدرسة الحرّة" التي نجحت العام 1984 في معارضة قانون "إنشاء خدمة عامة وموحدة للتعليم" وأدّت تحركات الشارع حينها إلى الإطاحة برئيس الوزراء بيير موروي ووزير التربية آلان سافاري.

ووفقا للتقرير فإنّ "أي معارض سياسي جاد للإصلاح، حريص بصدق على تجنب العنف والفوضى، يحلم سرًا بسيناريو العام 1984".

موضحا أنّه "في ذلك العام لم يبدأ الاحتجاج من باريس، بل من الأقاليم التي بدأت تنتفض بهدوء في كانون الثاني/يناير في بوردو حيث كان هناك 60 ألف متظاهر في الشارع، ثمّ بعد شهر في ليون، تضاعف عددهم، وبعد مرور أسبوع وصل العدد إلى 200،000 في رين".