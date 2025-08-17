زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
العالم

ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل "استسلام" أوكرانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالمصدر: AFP
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 5:01 م

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن "لا يريد السلام" مع أوكرانيا بل يريد منها "الاستسلام"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع "تحالف الراغبين" الداعم لكييف.

وقال ماكرون، عشية مشاركته مع عدد من القادة الأوروبيين في اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، إن "رغبتنا هي تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين"، وسؤال الأمريكيين "إلى أي مدى" هم مستعدون للمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا في اتفاق السلام المحتمل، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا يمكن إجراء مناقشات بشأن الأراضي الأوكرانية بدون الأوكرانيين... كما لا يمكن إجراء مناقشات حول أمن الأوروبيين بدونهم"، مطالبا بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن أوكرانيا.

