ألمانيا تُحقق مع رجل أنزل علمًا إسرائيليًا أمام معبد يهودي

نفذت الشرطة الألمانية عملية في وسط برلين، بعدما حاول رجل دخول معبد يهودي، ثم أنزل علمًا إسرائيليًا معلّقًا في الخارج.

وأفادت الشرطة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن عناصرها تلقوا بلاغًا بعد ظهر أمس الثلاثاء بمحاولة رجل دخول المعبد اليهودي الجديد في حي ميته، رغم منعه من الدخول.

وعقب ذلك، ركض الرجل إلى موقع تذكاري أمام المبنى يخلد ذكرى الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت حركة حماس تحتجزهم في غزة.

وحسب الشرطة، أنزل الرجل علمًا إسرائيليًا وألقاه على الأرض.

وقالت الشرطة إن الرجل يواجه الآن تحقيقًا بتهم، من بينها انتهاك رموز دول أجنبية، والتعدي على ممتلكات الغير.

يُذكر أنه يتم استخدام المعبد اليهودي الجديد في برلين، الذي تم افتتاحه في منتصف القرن الـ 19، لإقامة الشعائر اليهودية واستضافة معارض.