بلينكن يؤكد لغالانت أهمية تجنب التصعيد والتوصل لحل دبلوماسي مع لبنان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أهمية تجنب التصعيد مع لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان، حول الاجتماع، أن بلينكن أكد أيضاً أهمية التوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلها.

وشدد بلينكن، أيضاً، بحسب البيان، على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة وتوصيل المساعدات بالتنسيق مع الأمم المتحدة.