الدفاع الدنماركية تحدد الطرف المسؤول عن حادثة المسيرات

مطار كوبنهاغن- أرشيفيةالمصدر: (أ ف ب)
رأى وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن اليوم الخميس، إن تحليق المسيّرات الذي تسبب في إغلاق مطارات محلية مرتين هذا الأسبوع هو عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف".

وقال في مؤتمر صحفي "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصةً عندما نتحدث عن عملية ممنهجة كهذه في مواقع عدة في وقت واحد تقريبا. هذا ما أُعرّفه بأنه هجوم مركّب بأنواع مختلفة من الأسلحة".

بدوره، أكد وزير العدل بيتر هوملغارد عزم كوبنهاغن على تعزيز قدرتها في "رصد" و"تحييد" الطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم، إغلاق مطار آلبورغ بسبب تحليق طائرات مسيرة بعد يومين من حادثة مماثلة بمطار كوبنهاغن.

وقالت الشرطة الدنماركية لرويترز، إن مطار آلبورغ مغلق حاليا بسبب وجود طائرات مسيرة في مجاله الجوي، موضحة أن المسيرة اتبعت نمطا مشابها لتلك التي عطلت الرحلات في مطار كوبنهاغن.

وأضافت، أنه تم رصد طائرات مسيرة قرب مطارات بمدن إسبييرغ وسوندربورغ وسكريدستراب وأنها تتحقق من البلاغات.

وأشارت الشرطة الدنماركية إلى أن المطارات بمدن إسبييرغ وسوندربورغ وسكريدستراب لم يتم إغلاقها.

