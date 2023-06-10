ترامب يتعهد بمواصلة الترشح و يتهم بايدن بتلقي أموال من الصين

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن توجيه الاتهامات إليه بعدة قضايا لن يثنيه عن الترشح للرئاسة، كما لن يؤثر على حظوظه في الفوز، موجها التهم للرئيس جو بايدن بأنه تلقى أموالا من الصين.

واستُقبل ترامب السبت استقبالا حافلا من مناصريه في مطار ولاية جورجيا، التي وصل إليها لتوجيه خطاب هو الأول بعد توجيه لائحة اتهامات إليه.

واتهم ترامب في خطابه أفرادا في وزارة العدل بالفساد، مشيرا إلى أن توجيه لائحة اتهامات له لن يؤثر على ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.