هجمات روسية بالمسيرات على كييف ومناطق أخرى
شنت روسيا سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على كييف ومدن أخرى لثاني ليلة على التوالي، وفق ما أعلنه الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء.
ويأتي إعلان الجيش الأوكراني قبل ساعات من اجتماع مرتقب للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة بليتوانيا.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق "تيليغرام"، إن روسيا شنت في المجمل 15 هجوما بطائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 11 منها.
وقال إيهور تابورتس، قائد الجيش في منطقة تشيركاسي جنوب شرق كييف، على تيليغرام، إنه نتيجة القصف بطائرة مسيرة أصيب شخصان بعد اندلاع حريق في إحدى منشآت البنية التحتية غير السكنية.
وانطلقت صفارات الإنذار في كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا لعدة ساعات، واستمر القتال فيما اجتمع زعماء حلف "الناتو" في قمة انتقدها الكرملين، محذرا من أن موسكو سترد لتدافع عن أمنها.
ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي الجلسة الافتتاحية لمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا. وتم تأسيس المجلس للتقريب بين كييف والتحالف العسكري الذي يضم في عضويته 31 دولة.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من أرض المعركة. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مجموعات مسلحة قولها إنهم تصدوا لعدة هجمات أوكرانية في منطقة لوغانسك، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.