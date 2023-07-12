هجمات روسية بالمسيرات على كييف ومناطق أخرى

شنت روسيا سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على كييف ومدن أخرى لثاني ليلة على التوالي، وفق ما أعلنه الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء.

ويأتي إعلان الجيش الأوكراني قبل ساعات من اجتماع مرتقب للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة بليتوانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق "تيليغرام"، إن روسيا شنت في المجمل 15 هجوما بطائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 11 منها.

وقال إيهور تابورتس، قائد الجيش في منطقة تشيركاسي جنوب شرق كييف، على تيليغرام، إنه نتيجة القصف بطائرة مسيرة أصيب شخصان بعد اندلاع حريق في إحدى منشآت البنية التحتية غير السكنية.