بعد تشكيل قوة عسكرية مع روسيا.. رئيس بيلاروس: لا نحتاج للحرب

أكد رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشنكو المتحالف مع موسكو، اليوم الجمعة، أن بلاده "لا تحتاج إلى الحرب"، وذلك بعدما شكلت مع روسيا قوة عسكرية مشتركة أثارت مخاوف من تدخل مباشر في النزاع الأوكراني.

وقال لوكاشنكو خلال زيارته مركزا للتدريب العسكري: "اليوم، لا نعتزم الذهاب إلى أي مكان. لا حرب في هذه المرحلة. لا نحتاج إلى الحرب".

وعاين لوكاشنكو، البالغ من العمر 68 عاماً، خلال زيارته في غرب البلاد طائرات مسيرة محلية الصنع، بحسب مشاهد بثها التلفزيون، لكنه أوضح أنه لا يعتزم البتة استخدامها ضد أوكرانيا راهنا.

وأضاف: "أن تقاتل هذه النماذج في أوكرانيا ليس أمرا مرغوبا فيه"، لكنه أوضح أن بيلاروس ستبيع هذه المسيرات "للجهات التي ستبتاعها".

وشكلت بيلاروس حليفة موسكو قاعدة خلفية للقوات الروسية لمهاجمة أوكرانيا نهاية شباط/فبراير، لكن الجيش البيلاروسي لم يشارك في المعارك على الأراضي الأوكرانية.

وأكدت مينسك أن الغاية من القوة العسكرية المشتركة التي أطلقتها مع موسكو في الأيام الأخيرة بحت "دفاعية".