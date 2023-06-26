في أول كلمة بعد إنهاء تمرد "فاغنر".. بوتين يؤكد تطوير الأمن والاقتصاد معاً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، السعي لتطوير وتحديث منظومتي الأمن والاقتصاد معاً، في روسيا، معتبرًا ذلك الأمر أولوية مطلقة.

وتُعد هذه أول كلمة للرئيس الروسي بعد انتهاء أحداث التمرّد، السبت الماضي، في روسيا، وجاءت خلال "منتدى الشباب الصناعي الدولي الحادي عشر".

وقال بوتين: "أؤكد أن تطوير الصناعة وتحديثها هو أولويتنا المطلقة لذلك سنواصل تحفيز إدخال أحدث التقنيات الرقمية والمعايير البيئية المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع الأعمال التجارية والعلوم".

وأضاف أن الهدف هو "تحديث برامج التعليم المهني والتدريب وإعادة تدريب الموظفين في مجالات الصناعات الأساسية، مثل: الهندسة الميكانيكية، وبناء السفن، وصناعة الطائرات، وصناعة الآلات والروبوتات والالكترونيات".